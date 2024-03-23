Нигер указал США на дверь, а Германия продолжает стоять на коленях

На днях Нигер разорвал военное соглашение с США, потребовав от американцев вывести войска из страны. Напомню, в Нигере недавно прошёл освободительный военный переворот: патриоты арестовали французскую марионетку, занимавшую должность президента и потребовали от Франции вывести войска.
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