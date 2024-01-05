НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

123 подписчика

Мбаппе хочет определиться с будущим до матчей с «Сосьедадом» в ЛЧ. «ПСЖ» сохраняет оптимизм, но разрабатывает план на случай ухода Килиана

Мбаппе хочет определиться с будущим до матчей с «Сосьедадом» в ЛЧ. «ПСЖ» сохраняет оптимизм, но разрабатывает план на случай ухода Килиана

Ранее сообщалось, что «Реал» хочет, чтобы Мбаппе определился со своим будущим до 15 января. По данным L’Equipe, Мбаппе хочет принять решение до матчей 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реал Сосьедад», которые пройдут 14 февраля и 5 марта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх