Мбаппе хочет определиться с будущим до матчей с «Сосьедадом» в ЛЧ. «ПСЖ» сохраняет оптимизм, но разрабатывает план на случай ухода Килиана

Ранее сообщалось, что «Реал» хочет, чтобы Мбаппе определился со своим будущим до 15 января. По данным L’Equipe, Мбаппе хочет принять решение до матчей 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реал Сосьедад», которые пройдут 14 февраля и 5 марта.