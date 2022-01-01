Постановление Администрации города Тюмени было принято 7 сентября 2021 года. Постановлением № 167-пк «О долгосрочных тарифах на перевозку транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок до садоводческих товариществ» тарифы на перевозку транспортом общего пользования города Тюмени в 2022 году устанавливаются в следующем размере: — за разовую поездку в границах населенного пункта город Тюмень за наличный расчет — 29,00 руб.