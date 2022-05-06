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Власти Германии выделили 14 млрд евро на субсидии для развития полупроводниковых производств

Власти Германии выделили 14 млрд евро на субсидии для развития полупроводниковых производств

Нехватка полупроводниковых компонентов больно ударила по немецкому автопрому в последние пару лет, поэтому местные власти решились на выделение существенных субсидий компаниям, готовым развивать в Германии выпуск полупроводниковых компонентов.

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