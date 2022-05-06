Власти Германии выделили 14 млрд евро на субсидии для развития полупроводниковых производств

Нехватка полупроводниковых компонентов больно ударила по немецкому автопрому в последние пару лет, поэтому местные власти решились на выделение существенных субсидий компаниям, готовым развивать в Германии выпуск полупроводниковых компонентов.
Нехватка полупроводниковых компонентов больно ударила по немецкому автопрому в последние пару лет, поэтому местные власти решились на выделение существенных субсидий компаниям, готовым развивать в Германии выпуск полупроводниковых компонентов.
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