Экс-телеведущий Карлсон: Нападение ХАМАС на Израиль, может спровоцировать ядерную войну

Американский журналист Такер Карлсон, который попал в опалу к Белому дому, сообщил о том, что конфликт на Ближнем Востоке может обанкротить США и привести к нанесению ядерных ударов по Ирану с непредсказуемыми последствиями для всех.
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