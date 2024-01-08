Космические войска ВКС провели более 500 тысяч сеансов управления космическими аппаратами

В настоящие время для переоснащения соединений и воинских частей космических войск перспективными образцами вооружения ведутся около 50 опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ по созданию систем и комплексов нового поколения.
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