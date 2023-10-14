Назван продукт, тормозящий развитие рака

Врачи назвали продукт, являющийся главным «тормозом» рака. © Unsplash По словам, кандидата медицинских наук, врача-гастроэнтеролога и гепатолога Сергея Вялова, предотвратить гибель клеток призван так называемый белок р53.
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