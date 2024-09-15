Очевидец рассказал о мародерствах польских наемников в Курской области

Жительница приграничного села, которая была эвакуирована, рассказала, что польские военные, которые участвовали в составе ВСУ в нападении на Курскую область, занимались мародерством в домах мирных жителей.
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