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В России создан аналог самого дорогого в мире лекарства «Золгенсма»

В России создан аналог самого дорогого в мире лекарства «Золгенсма»

Импортозамещение может произойти в 2025–2026 годах Главный специалист по медицинской генетике Министерства здравоохранения РФ Сергей Куцев подтвердил, что в России силами компании Biocad создан аналог самого дорогого в мире лекарства «Золгенсма».

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