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Шэрон Стоун рассказала о безумных выходках фанатов

Шэрон Стоун рассказала о безумных выходках фанатов

Актриса вспомнила, что ей приходилось уговаривать поклонников не «отрывать бампер» и задние стекла ее машиныАктриса Шэрон Стоун вспомнила, как после выхода в кинотеатрах фильма «Основной инстинкт» поклонники не переставали привлекать ее внимание.

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