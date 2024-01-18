Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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BHP снизила годовые целевые показатели по углю и пересмотрела планы по никелю

BHP Group, крупнейшая в мире горнодобывающая компания по рыночной стоимости, сообщила, что рассчитывает добывать меньше угля, используемого для производства стали в этом финансовом году, и с более высокими затратами, после сложного первого полугодия для ее угледобывающих предприятий в Австралии.

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