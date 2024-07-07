Если преследует бывший парень: советы психологов

Взаимоотношения между людьми всегда складываются непредсказуемо. Трудно предугадать, как будут развиваться события и к чему приведет знакомство: к шикарной свадьбе и долгой семейной жизни, скандальному разрыву или культурному разбеганию в разные стороны, без эмоций и переживаний.