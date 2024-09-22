В США объяснили бесполезность разрешения ВСУ наносить удары вглубь России

Бывший американский морпех Брайан Берлетик в эфире своего YouTube-канала New Atlas объяснил, почему Западу бесполезно разрешать Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары дальнобойными ракетами вглубь территорий России.
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