Сийярто: Запад ведет бизнес с Россией, хотя публично отрицает это

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на общеполитической дискуссии 79-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что западные страны не отказались от российских энергоносителей и продолжают вести с Россией бизнес, несмотря на публичные опровержения.
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