Пилот Грачев заявил, что на упавшем в Афганистане Falcon-10 $1 млн не было

На потерпевшем крушение в горах Афганистана самолете Falcon-10 миллиона долларов не было. Соответствующую информацию в пятницу, 26 января, сообщил пилот бизнес-джета Аркадий Грачев по возвращению в Москву.
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