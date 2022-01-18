Глава МИД Японии выставил требования по Курилам

Министр иностранных дел в Японии новый, а вот требования по Курилам остаются прежние. Токио настаивает на своём суверенитете над четырьмя Курильскими островами, которые после Второй мировой войны, напомним, были включены в состав Советского Союза.
Министр иностранных дел в Японии новый, а вот требования по Курилам остаются прежние. Токио настаивает на своём суверенитете над четырьмя Курильскими островами, которые после Второй мировой войны, напомним, были включены в состав Советского Союза.
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