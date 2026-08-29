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SPLETNIK

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"Я боюсь". Первая ракетка мира Арина Соболенко рассказала, почему не спешит выйти замуж за бразильского бизнесмена

"Я боюсь". Первая ракетка мира Арина Соболенко рассказала, почему не спешит выйти замуж за бразильского бизнесмена

Первая ракетка мира Арина Соболенко рассказала, что не спешит выйти замуж за своего жениха, 37-летнего бразильского бизнесмена Георгиоса Франгулиса.

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