Смелым и умелым покоряются моря

Калининградский морской торговый порт (КМТП) – крупнейшее предприятие незамерзающего российского порта на Балтийском море – одним из первых столкнулся с жесткими западными санкциями, что серьезно отразилось на его деятельности и потребовало поиска новых, нестандартных решений.
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