Смелым и умелым покоряются моря

Калининградский морской торговый порт (КМТП) – крупнейшее предприятие незамерзающего российского порта на Балтийском море – одним из первых столкнулся с жесткими западными санкциями, что серьезно отразилось на его деятельности и потребовало поиска новых, нестандартных решений.