🚆 Билеты на поезда в сообщении с Крымом теперь можно оплатить цифровым рублём При этом привычные способы оплаты — банковская карта и СБП — сохраняются: цифровой рубль стал дополнительным вариантом, сообщили в пресс-службе компании-перевозчика.
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