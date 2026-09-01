🚆 Билеты на поезда в сообщении с Крымом теперь можно оплатить цифровым рублём При этом привычные способы оплаты — банковская карта и СБП — сохраняются: цифровой рубль стал дополнительным вариантом, сообщили в пресс-службе компании-перевозчика.