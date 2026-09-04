На въезде в деревню Лужки установили новый светофор

На въезде в деревню Лужки, которая входит в состав города Тамбова, установили новый светофор. Регулируемое пересечение расположено на стыке автомобильных дорог "Тамбов – Котовск" и "Тамбов – Котовск" – Покрово-Пригородное.
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