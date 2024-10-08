В России заявили о составлении поименных списков наемников в Курской области. Что грозит иностранным бойцам?

Российские компетентные органы составляют поименные списки иностранных наемников на Украине, которые принимают участие в вылазке в Курскую область, заявила исполняющая обязанности руководителя российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.