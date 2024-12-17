Фальков: число бюджетных мест на приоритетные направления вырастет в 2025 году

В российских вузах ожидается увеличение числа бюджетных мест на приоритетные направления. Об этом сообщил глава Минобрнауки России Валерий Фальков, слова которого опубликованы в Telegram-канале ведомства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии