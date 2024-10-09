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Царьград

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Гончаренко не устроил контракт без неустойки с "Пари НН"

Гончаренко не устроил контракт без неустойки с "Пари НН"

Потенциальный главный тренер нижегородских футболистов отказался работать без пункта о неустойке в контракте.

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