В Москве прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса «Наставничество»

МОСКВА, 18 декабря, ФедералПресс. В Мастерской управления «Сенеж» прошел «Фестиваль наставников», который собрал 50 талантливых наставников и 50 представителей лучших практик из 44 регионов страны, ставших победителями всероссийского конкурса «Наставничество».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии