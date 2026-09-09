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Татар-информ

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Биолог КФУ рассказал, как избежать столкновения с лосями и оленями во время гона

Биолог КФУ рассказал, как избежать столкновения с лосями и оленями во время гона

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» С конца августа до конца октября у многих живущих в Татарстане копытных – лосей, косуль, благородного и пятнистого оленей – происходит гон.

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