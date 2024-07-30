Посольство РФ в Ливане сообщило, что россияне не пострадали от атаки на Бейрут

Пресс-секретарь посольства РФ в Ливане Иван Медведский в эфире телеканала "Россия-24" заявил, что в ведомство не поступало данных о пострадавших российских гражданах в ходе воздушной атаки ЦАХАЛ на Бейрут.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии