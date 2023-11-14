Бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года, чемпионка мира среди юниорок (2018), правая полусредняя сборной России и клуба «Брест Бретань» (Франция) Валерия Маслова признана лучшим игроком женского чемпионата Франции по гандболу в октябре.
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