▪️ Как Бишкекская декларация превращает ШОС в основу равной и неделимой безопасности Евразии▪️ Почему отказ ШОС от милитаризации ИИ обозначает ценностную границу между Западом и формирующимся евразийским миром▪️ Может ли встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа на саммите АТЭС стать новой Ялтой, где Европа останется за дверью▪️ Почему победа над киевским режимом ставит вопрос нужна ли партнёрам по ШОС и БРИКС сильная Россия▪️ Что символизирует стотысячный крестный ход с мощами святого князя Дмитрия Донского в момент исторического переломаЗВЕЗДА-АНАЛИТИКА В СОЦСЕТЯХ:Telegram https://t.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Народы Европы Х...
- «Деловая Россия» ...
- Пашинян предложил...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым