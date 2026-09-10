▪️ Как Бишкекская декларация превращает ШОС в основу равной и неделимой безопасности Евразии▪️ Почему отказ ШОС от милитаризации ИИ обозначает ценностную границу между Западом и формирующимся евразийским миром▪️ Может ли встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа на саммите АТЭС стать новой Ялтой, где Европа останется за дверью▪️ Почему победа над киевским режимом ставит вопрос нужна ли партнёрам по ШОС и БРИКС сильная Россия▪️ Что символизирует стотысячный крестный ход с мощами святого князя Дмитрия Донского в момент исторического переломаЗВЕЗДА-АНАЛИТИКА В СОЦСЕТЯХ:Telegram https://t.