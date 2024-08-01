Из-за подорожания вейпов россияне резко увеличили траты на обычные сигареты

В первой половине 2024 года российские ритейлеры заработали на розничной продаже сигарет 659 млрд рублей - на 19% больше, чем в январе-июне 2023 года, пишут "Ведомости" со ссылкой на отчет Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) - оператора системы маркировки «Честный знак».