Как перестать стесняться своего тела и партнера во время секса?

Секс – это одна из самых приятных и важных составляющих нашей жизни. Однако, многие люди стесняются своего тела и партнера во время секса, что может сильно повлиять на качество и удовлетворение от интимной близости.
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