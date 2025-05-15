Зеленский: украинскую делегацию возглавит министр обороны Умеров

Украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле возглавит министр обороны Рустем Умеров. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Анкаре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии