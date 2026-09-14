Итоги конкурса «Безопасное колесо» в Тверской области

«Безопасное колесо»: в Твери подвели итоги областного конкурса юных инспекторов движения. 11 сентября во Дворце творчества детей и молодёжи прошёл традиционный областной конкурс отрядов юных инспекторов движения (ЮИД) «Безопасное колесо».
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