Аргентинский Безумец начал сталкиваться с реальностью

Британский премьер Риши Сунак вполне себе прогнозировано не захотел даже обсуждать возможность переговоров с Аргентиной о суверенитете Фолклендских островов (или Мальвинских, как их называют в южно-американской стране).
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