Евросоюз остановил прием Грузии и потребовал отмены «российских законов»

В Евросоюзе идет обсуждение принятия экстренных мер для стран, граничащих с Россией и Белоруссией. Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе заявили, что действия правительства Грузии противоречат европейским ценностям.
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