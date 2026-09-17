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Тульские новости

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В Туле в старинном особняке нашли более 300 артефактов

В Туле в старинном особняке нашли более 300 артефактов

В ходе археологических исследований в заброшенном особняке 18 века в Туле найдено более 300 артефактов, включая более 60 монет Российской Империи и редкую шведскую монету 1747 года.

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