Хуситы покрыли НАТО неувядаемым позором Йемен, Израиль и американские авианосцы продолжают утюжить друг друга Натовская военная операция «Страж процветания» полностью провалилась — это признают уже все западные эксперты.
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