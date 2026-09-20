Бундесвер проверяет годность к службе у 18-летних мужчин независимо от их желания

Новая модель военной службы действует в Германии с 1 января 2026 года В Германии начали медицинское освидетельствование 18-летних мужчин в рамках новой модели военной службы.
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