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Бундесвер проверяет годность к службе у 18-летних мужчин независимо от их желания

Бундесвер проверяет годность к службе у 18-летних мужчин независимо от их желания

Новая модель военной службы действует в Германии с 1 января 2026 года В Германии начали медицинское освидетельствование 18-летних мужчин в рамках новой модели военной службы.

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