Археологи открыли в долине малых притоков Ангары следы неизвестного племени

Археологи обнаружили ранее неизвестные памятники культуры древних племен, населявших территории на северной границе лесостепи Красноярского края на рубеже новой эры, передает РИА Новости со ссылкой на Сибирский федеральный университет.
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