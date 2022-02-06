Видео: Как волк пытается украсть добычу у спящего медведя и другие любопытные кадры

Согласно статистике, 80% всех людей живут в больших городах и видят диких зверей кране редко. Более того, половина жителей мегаполисов воочию сталкивалась с волком или медведем только в зоопарках.
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