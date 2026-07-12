Европейский союз не способен реализовать собственные антироссийские устремления, поскольку сам подорвал свою финансовую базу, а попытки наращивать вооружения и поддерживать Киев — это политика, смысл которой сводится лишь к продолжению войны.
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