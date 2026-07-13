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Лукашенко призвал настойчиво переходить на отопление древесными гранулами

Лукашенко призвал настойчиво переходить на отопление древесными гранулами

В Белоруссии следует «настойчиво переходить» на отопление пеллетами, а газ и другие источники топлива использовать только в качестве резерва, заявил президент страны Александр Лукашенко, которого цитирует БелТА.

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