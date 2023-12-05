Захарова объяснила фразу Лаврова «оставьте меня в покое» на совете ОБСЕ

Просьба главы МИД РФ Сергея Лаврова оставить его в покое в ходе заседания совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) в Скопье была адресована фотографу объединения.
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