В каждой шутке только доля шутки...

а остальное, как известно, правда! Дедушка сидит на крылечке и умиленно наблюдает за внучком, играющим во дворе: — Чудо что за пацан! Знать бы еще наверняка, что он мой внук… Его сын, отец мальчишки, услышал эти слова: — Как тебя понимать, папа? Ты что, знаешь про мою жену что-нибудь такое? Старик его успокаивает: — Да, нет, не про твою… На рынке в мясной павильон входит женщина, груженая сумками, останавливается у прилавка со свиной головой, пристально на нее смотрит и выдает: — Блин, забыла мужу сигарет купить! Было у царя три сына.