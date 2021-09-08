РЖАКА

187 240 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай
    Предлагаю обсудить, почему пульт от видиков из полиэтилена не вынимали. Тот же уровень практичности.А зачем в Советск...
  • Константин Сальников
    Самт прочт можеш свой опус? :-)А зачем в Советск...
  • Александр Иванов
    Чтобы пыль не собиралась от электростатикм на кенископе, чмсто и красиво!! Кстатики современные мониторы тоже накоыва...А зачем в Советск...

В каждой шутке только доля шутки...

В каждой шутке только доля шутки...

а остальное, как известно, правда! Дедушка сидит на крылечке и умиленно наблюдает за внучком, играющим во дворе: — Чудо что за пацан! Знать бы еще наверняка, что он мой внук… Его сын, отец мальчишки, услышал эти слова: — Как тебя понимать, папа? Ты что, знаешь про мою жену что-нибудь такое? Старик его успокаивает: — Да, нет, не про твою… На рынке в мясной павильон входит женщина, груженая сумками, останавливается у прилавка со свиной головой, пристально на нее смотрит и выдает: — Блин, забыла мужу сигарет купить! Было у царя три сына.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх