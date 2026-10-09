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Царьград

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«Ситикард» и ФК «Нижний Новгород» выпустили карты за 100 рублей

«Ситикард» и ФК «Нижний Новгород» выпустили карты за 100 рублей

Футбольный клуб «Нижний Новгород» и оператор «Ситикард» с 10 октября начнут продавать транспортные карты с клубной символикой и панорамой «Стрелки».

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