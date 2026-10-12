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Подросток все критикует и со всем спорит: что делать родителям

Подросток все критикует и со всем спорит: что делать родителям

Редактор Parents делится опытом и рассказывает, почему скептицизм — вообще-то отличное качество «Наследники» (2015, Дисней)Подростки — они такие.

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