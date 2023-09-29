Какие смартфоны Xiaomi получат Android 14? Длинный список устройств

В октябре ожидается релиз стабильной версии Android 14, поэтому многие пользователи задаются вопросом – получит ли их смартфон обновление? Ответить за всех пока не можем, но для владельцев телефонов Xiaomi уже есть хорошие новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)