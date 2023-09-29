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Какие смартфоны Xiaomi получат Android 14? Длинный список устройств

В октябре ожидается релиз стабильной версии Android 14, поэтому многие пользователи задаются вопросом – получит ли их смартфон обновление? Ответить за всех пока не можем, но для владельцев телефонов Xiaomi уже есть хорошие новости.

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