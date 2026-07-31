Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Будет гораздо хуже»: эксперт о скандале с передачей Patriot Украине

«Будет гораздо хуже»: эксперт о скандале с передачей Patriot Украине

История с передачей Украине лицензии на выпуск боеприпасов для зенитных ракетных комплексов Patriot изначально была фейковой, так как в США понимали, что у страны нет технологических возможностей для этого.

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