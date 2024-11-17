Театр абсурда
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Театр абсурда

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Невзорова и его жалобу не удовлетворили в суде!

Невзорова и его жалобу не удовлетворили в суде!

Высшая школа злословия Ой, Невзоров в суд, что ли, подавал? Как это я пропустила. Он же говорил, что счастлив жить в свободном мире и ноги его больше не будет в Мордоре.

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Комментарии
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Светлана Ефименко
😀😆😜
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13 час.
Русская Северяночка
С таким &quot;ипалом&quot; только мир спасать. Да, что там мир, вселенную!
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8 час.
Андрей
Странности в поведении Невзорова уже давно заметны... А может человек заболел на голову? А мы тут на больного человека бочку катим... А ведь грешно смеяться над больными людьми!
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5 час.

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