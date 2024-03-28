В Салехарде встречали призера финала Всероссийской олимпиады школьников по физике

Сегодня в аэропорту Салехарда встречали призера финала Всероссийской олимпиады школьников по физике. Блестящие результаты продемонстрировал на федеральной территории "Сириус" Артем Петров, ученик 11 класса школы №3 Салехарда.
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