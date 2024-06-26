Сверхтяжелая ракета-носитель Falcon Heavy совершила юбилейный полет

Ракета Falcon Heavy запускает метеорологический спутник GOES-U / © NASA TV Боковые ускорители B1072 и B1086 ракеты совершили почти синхронную посадку на площадки LZ-1 и LZ-2 на мысе Канаверал спустя несколько минут после запуска Falcon Heavy.
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